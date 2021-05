Bruxelas dá “ok” a salários acima do limite no NB. Bónus não são atribuídos pela gestão

O CEO do Novo Banco garantiu, esta quarta-feira, que as remunerações acima do limite de alguns gestores têm validação de Bruxelas. Já sobre os bónus atribuídos à gestão, disse que não são definidos pelos administradores, mas sim por uma comissão liderada por Byron Haynes, o também presidente do conselho geral e de supervisão.

Bruxelas dá “ok” a salários acima do limite no NB. Bónus não são atribuídos pela gestão









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.