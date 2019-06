A contribuir para o agravamento dos recursos próprios estiveram, essencialmente, as responsabilidades relativas ao Novo Banco. O Fundo de Resolução teve de reconhecer uma provisão no montante de 1.149 milhões de euros, montante relativo à última injeção de capital que foi feita para compensar as perdas do Novo Banco, no âmbito do Mecanismo de Capital Contingente.



Foram ainda reconhecidas provisões, no montante de cerca de um milhão de euros, "relativas a outras responsabilidades emergentes dos acordos relativos à venda do Novo Banco", indica o fundo no relatório e contas.



Os capitais próprios também já incorporam o resultado líquido negativo relativo ao exercício de 2018. No ano passado, o fundo reportou prejuízos de 106,3 milhões de euros, o que também corresponde a um agravamento face ao resultado líquido negativo de 104 milhões que tinha sido registado em 2017. Estes prejuízos, justifica o fundo presidido por Luís Máximo dos Santos, reflete os juros pagos pelos empréstimos que foram contraídos para o financiamento das medidas de resolução aplicadas ao Banco Espírito Santo (BES) e ao Banif.



A justificar os prejuízos estão ainda as comissões pagas ao Estado, no montante total de 4 milhões de euros, para contragarantia relativa à emissão de obrigações da Oitante. Feitas as contas, dos prejuízos de 106 milhões, cerca de 92 milhões correspondem a valores entregues ou a entregar ao Estado.



