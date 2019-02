Carlos Costa: Contribuintes vão perceber que não lhes foi cobrado dinheiro no Fundo de Resolução  

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, disse hoje que "no futuro" os contribuintes "vão perceber" que o seu dinheiro não foi cobrado no Fundo de Resolução.

"Tenho a certeza que no futuro, quando o tempo for o certo, as pessoas vão perceber que o dinheiro dos contribuintes não foi cobrado" no Fundo de Resolução, disse Carlos Costa, durante a conferência "Desafios enfrentados pelo Eurosistema", em que é orador o governador do Banco de França.