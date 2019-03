são comparáveis com os de 2017. A justificação passa pelos cerca de 1,3 mil milhões de euros em imparidades constituídas para a venda das carteiras de crédito malparado e de imóveis.Os prejuízos registados de 2018 - até setembro, o prejuízo do banco foi de 419,6 milhões de euros - deverão ser ligeiramente superiores ao valor que este ano deverá ser entregue ao Novo Banco através do mecanismo de capital contingente acordado com o Fundo de Resolução: 1.150 milhões de euros.Em 2017, os prejuízos de 1,39 mil milhões de euros exigiram que o Fundo de Resolução tivesse de injetar 791,7 milhões de euros Tal como noticiou o Negócios na quarta-feira , 27 de fevereiro, o Novo Banco vai revelar, além dos resultados consolidados, outros dois balanços e duas demonstrações financeiras: um com a atividade "core" da instituição financeira e outro apenas com o legado deixado pelo Banco Espírito Santo (BES).O Novo Banco foi criado em 2014 para ficar com parte da atividade bancária do BES, resgatado no verão desse ano. Hoje, detido em 75% pelo fundo norte-americano Lone Star e em 25% pelo Fundo de Resolução, ainda é penalizado pelo legado deixado pela entidade que era liderada por Ricardo Salgado.