Carlos Costa recusa críticas do relatório "Costa Pinto"

Carlos Costa rejeita as críticas do relatório que ficou conhecido como "Costa Pinto", que indica que o regulador agiu tarde no caso Banco Espírito Santo. O antigo governador do Banco de Portugal está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco."Porque não agiu mais cedo?" no caso BES, perguntou a deputada do CDS Cecília Meireles a Carlos Costa, no Parlamento."Agi mais cedo", começou por dizer o ex-governador do Banco de Portugal, notando que, desde fevereiro de 2013, "o Banco de Portugal tinha a funcionar um grupo de trabalho que acompanhava em permanência as notícias relacionadas com as pessoas que faziam parte do conselho de administração [do BES]".Este grupo reunia "provas, indícios, para as integrar no enquadramento legal e a jurisprudência da época", disse Carlos Costa, lamentando que "este facto, repleto de ação, não tenha constituído um capítulo autónomo dentro do relatório".Sobre o relatório, produzido por uma equipa liderada por João Costa Pinto, Carlos Costa disse que "os [primeiros] oito capítulos do relatório são bons capítulos. A única coisa que está deslocada são as conclusões, porque não correspondem ao capítulo 8, das condicionantes, nem às recomendações".Sobre a confidencialidade deste relatório, que ficou guardado na "gaveta" de Carlos Costa ao longo dos últimos anos, o ex-governador referiu que foram os serviços do Banco de Portugal que decidiram que o documento tinha natureza confidencial.