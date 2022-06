CEO da Wise alvo de investigação por incumprimento fiscal

O CEO da Wise, Kristo Kaarmann, está a ser investigado pelo regulador financeiro britânico (na sigla inglesa FCA), por alegadamente não ter pagado ao Estado mais de 720 mil libras (834,77 mil euros à taxa de câmbito atual) em impostos.



Apesar do processo já ter seguido os trâmites fiscais, tendo sido conduzido pela autoridade tributária do Reino Unido, a FCA quer agora saber se este gesto não violou as normas regulatórias que regem os mercados.

Leia Também Fundadores da Wise transformam frustração em fortuna de 3 mil milhões

O cofundador da fintech já tinha sido condenado, em 2018, a uma coima de 365.651 libras (423.97 mil euros), por não ter pago mais de 720 mil libras em impostos. Na altura, a Wise saiu em defesa do empresário e afirmou que Kristo Kaarmann apenas se tinha atrasado no pagamento e que além disso tinha pago "os montantes adicionais" devido a este atraso.

A Wise chegou mesmo a contratar sociedades de advogados para ajudar a investigar a violação fiscal de Kaarmann. A investigação terminou no quarto trimestre de 2021 e os resultados foram partilhados com a FCA e com o próprio Kaarmann. David Wells, presidente do conselho de administração da Wise, chegou mesmo a alertar na altura que a empresa levou "muito a sério" o incumprimento do seu CEO assim como a consequente investigação do regulador.

Leia Também Fintech Wise estreia-se hoje na bolsa de Londres ao estilo Spotify a valer 9 mil milhões

No final do ano passado, o conselho de administração acabou por exigir que Kristo tomasse medidas, incluindo que nomeasse especialistas para garantir que os assuntos pessoais, a nível fiscal, do cofundador da empresa "fossem devidamente resolvidos".