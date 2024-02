CEO do BPI: “É injusta a ideia de que os bancos não têm um contributo muito positivo para Portugal”

O presidente executivo do BPI rejeita a ideia que os lucros da banca possam ser um problema., afirmou na conferência de imprensa de apresentação do lucro consolidado de 524 milhões de euros.Questionado sobre os lucros do setor, João Pedro Oliveira e Costa, e pegou no exemplo do banco que lidera: "Num momento em que houve a maior subida da taxa de juro, e que temos 218 mil contratos de crédito à habitação, não tivemos nenhuma recuperação de casas"."Temos de manter sensibilidade com as pessoas que na nossa sociedade mais sofrem", admitiu, mas enfatizou que "o BPI tem feito o seu papel de forma digna em toda a sua história" e que a questão dos lucros "aplica-se a todos setores, não apenas à banca. Temos vários setores que apresentam resultados bastante positivos e ainda bem", atirou.