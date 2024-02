Lucro do BPI em Portugal aumentou 86% para 444 milhões de euros em 2023

Leia Também BPI negociou prestação fixa em 400 créditos à habitação

Em 2023, oO resultado(BCE), admitiu o CEO da instituição financeira."É normal este impacto", referiu João Pedro Oliveira e Costa na conferência de imprensa de apresentação dos resultados.A margem financeira rendeu mais 72% do que em 2022, atingindo 943 milhões de euros. A receita das comissões evoluiu em sentido contrário, com uma queda ligeira de 1% para 291 milhões de euros., sublinhou o presidente executivo do banco, referindo um aumento de 5% no crédito a clientes, que em dezembro atingiu 11,5 mil milhões de euros.Nos particulares, a carteira de crédito cresceu 2% para 16,2 mil milhões de euros, incluindo uma subida de 3% nos empréstimos para compra de casa própria e uma descida de 6% nos créditos a famílias para outros fins.Os impostos, custos regulamentares e com a Segurança Social aumentaram para 335 milhões de euros em 2023, numa subida expressiva face aos 207 milhões registados em 2022. A maior fatia desta subida está ligada ao crescimento dos lucros.Em 2023, apesar da subida das prestações pegas pelas famílias no crédito à habitação, não houve casos de entrega de imóveis por falha de pagamento., no valor total de 64 milhões de euros.Os titulares de um total de 5.100 contratos aderiram à medida de bonificação dos juros (537 milhões de euros), enquanto 3.800 créditos – no valor de 436 milhões de euros - estão sob a primeira medida de apoio e renegociação lançada pelo Governo em 2020.A carteira de crédito à habitação do BPI é composta por 218 mil contratos no valor de 14,6 mil milhões de euros, que representam uma quota de 17%.O volume de depósitos de clientes caiu 4% para 29,3 mil milhões de euros.O rácio de NPE (sigla para a expressão inglesa "Non Performing Exposures") caiu de 1,6% em 2022 para 1,5% no ano passado.O BPI chegou ao final de 2023 com 4.263 trabalhadores, menos 141 do que um ano antes, incluindo a reforma de 149 trabalhadores que teve um custo de 32 milhões de euros. Houve 130 entradas."Precisamos de fazer uma renovação geracional, que está em curso", disse João Pedro Oliveira e Costa, salientando que o banco está "a contratar muitos jovens e há uma transformação na própria banca".