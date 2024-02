CEO do BPI: “Temos a pretensão de pagar dividendos”

Leia Também Lucro do BPI em Portugal aumentou 86% para 444 milhões de euros em 2023

de 524 milhões de euros atingido em 2023., confirmou o CEO da instituição financeira, sem adiantar números, na conferência de imprensa de apresentação de resultadosJoão Pedro Oliveira e Costa avisou no entanto que a medida terá de respeitar três premissas: que o banco continue e ter "rácios de capital confortáveis", consiga "continuar a investir na renovação e transformação" e tenha capacidade de "continuar a atrair talento e reconhecer as pessoas".Questionado sobre um potencial interesse na aquisição do Novo Banco, João Pedro Oliveira e Costa voltou a rejeitar esse cenário. Fazendo questão de "cumprimentar a administração do Novo Banco" pelo "trabalho positivo", o CEO da insittuição financeira detida pelos espanhóis do Caixabank garantiu que está "completamente focados na gestão do BPI e no crescimento orgânico".Já sobre a saída de Angola, não há novidades. "Não houve qualquer desenvolvimento digno de registo", confirmou o CEO, referindo-se à alienação da posição de 48,1% que a instituição detém no BFA."Recordo que a maioria do capital é do Estado angolano", alertou, acrescentando que "o BFA é um banco muito importante no sistema financeiro angolano e qualquer coisa que venhamos a fazer terá de ter o apoio das autoridades angolanas e autoridades de supervisão".