BPI negociou prestação fixa em 400 créditos à habitação

O BPI renegocioucom um "desconto" de 30% na Euribor. Os contratos renegociados totalizam 64 milhões de euros.Já a medida de bonificação dos juros teve a adesão de um total de 5.100 contratos (537 milhões de euros), enquanto 3.800 créditos – no valor de 436 milhões de euros - estão sob a primeira medida de apoio e renegociação lançada pelo Governo em 2020.Em 2023, apesar da subida das prestações pegas pelas famílias no crédito à habitação, não houve no BPI qualquer entrega de imóveis por falha de pagamento.A carteira de crédito à habitação do BPI é composta por 218 mil contratos no valor de 14,6 mil milhões de euros, que representam uma quota de 17%.O volume de depósitos de clientes caiu 4% para 29,3 mil milhões de euros.