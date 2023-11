Novobanco adia venda dos imóveis do “Projeto Eleanor”

a Bain Capital, a Kronos, a Vanguard Properties, a Quest Capital, a Sixth Street e a Norfin.

O Novobanco adiou a venda do "Projeto Eleanor" composto por quatro ativos imobiliários, dois em Lisboa e dois no Algarve, avança esta quinta-feira o Jornal Económico . A venda dos ativos deveria estar concluída a 30 de novembro, mas os interessados não avançaram com propostas vinculativas consideradas adequadas.O banco estava a pedir 365 milhões de euros pelo portfólio completo e tinha sinalizado que estaria disponível para financiar obras naqueles terrenos. Entre os interessados na compra dos ativos do "Projeto Eleanor" estavamNo entanto, fontes do setor indicam que os projetos de maior dimensão apresentam riscos de licenciamento significativos. O Novobanco vai tentar vender separadamente alguns terrenos, mas esse processo só deverá avançar em 2024.