Cerca de mil pequenos acionistas do Credit Suisse processam banco

Perto de um milhar de pequenos acionistas do Credit Suisse vão intentar esta segunda-feira uma ação judicial coletiva pedindo uma indemnização pelas perdas incorridas com o valor pelo qual o banco foi vendido ao UBS.A queixa será apresentada em Zurique, indicou Arik Roschke, da associação suíça de defesa dos acionistas (SASV) à agência noticiosa AWP.Na ação, os pequenos acionistas, na sua maioria cidadãos suíços, contestam a avaliação feita ao Credit Suisse na sua aquisição pelo também helvético UBS. A operação, que contou com o apoio do governo - que receava o colapso do Credit Suisse - avaliou o capital da instituição financeira em cerca de três mil milhões de francos suíços (3.125 milhões de euros ao câmbio atual).Este valor é menos de metade do que os sete mil milhões de francos suíços indicados dias antes do anúncio da fusão.Uma ação semelhante está a ser preparada pela LegalPass, uma startup jurídica, que indicou em julho que tinha angariado financiamento suficiente de centenas de acionistas do Credit Suisse para avançar com a queixa.No mês passado, o parlamento suíço deu início a um inquérito ao processo de compra do Credit Suisse pelo UBS e sobre o papel do governo.