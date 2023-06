UBS finaliza compra do Credit Suisse

do Credit Suisse, numa operação que dá origem a um gigante suíço com uma folha de balanço no valor de cinco biliões de dólares em ativos, segundo a Reuters.Numa carta aberta publicada na imprensa suíça, o CEO do UBS, Sergio Ermotti, e o chairman Colm Kelleher, escrevem que se trata do "início de um novo capítulo para o UBS, para a Suíça enquanto centro financeiro e para a indústria financeira global". "Concluímos a aquisição legal do Credit Suisse", declaram na mesma missiva.

Leia Também UBS assina acordo de conforto para Estado cobrir até 9 mil milhões em perdas

Agora, as ações do Credit Suisse na Suíça e em Wall Street, através de "american depositary shares" (ADS), vão ser retiradas de bolsa e os acionistas vão receber uma ação do UBS por cada 22,48 ações que tenham do Credit Suisse.