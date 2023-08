Líder do Credit Suisse em Portugal mantém posto sob a insígnia do UBS

Carlos Santos Lima, até agora responsável pela operação portuguesa do Credit Suisse, vai manter-se no cargo, agora sob a insígnia do UBS, segundo uma nota enviada às redações.





"Venho por este meio comunicar que, numa nota interna, a UBS anunciou hoje que Carlos Santos Lima foi nomeado ‘country head’ de Portugal na reunificada UBS", pode ler-se no comunicado.





Licenciado em gestão pela Universidade Lusíada e detentor de um MBA partilhado pelas Universidades Católica e Nova de Lisboa, Carlos Lima entrou para o Credit Suisse em 2019.





Há quatro anos e dois meses, que o gestor era "branch manager" do Credit Suisse em Portugal e membro dos comités executivo e de risco do banco, no Luxemburgo, segundo as informações disponibilizadas no perfil do banqueiro no LinkedIn.





Agora, após a aquisição do Credit Suisse pelo UBS em março, o gestor mantém-se no cargo de liderança da operação portuguesa.





Carlos Lima começou a carreira bancária ainda nos anos de 1990 no BCP, tendo ainda passado pelo Santander, onde foi managing diretor e head of private wealth department.