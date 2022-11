CGD avança com compensação salarial de até 900 euros a trabalhadores

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai dar uma compensação salarial aos trabalhadores que pode chegar até 900 euros no próximo mês de dezembro. A medida tem como objetivo compensar a perda de poder de compra, decorrente da subida acelerada da inflação."A CGD vai avançar com um pagamento extraordinário em dezembro que oscilará entre 600 e 900 euros, de acordo com a remuneração mensal de cada trabalhador, desde que aufira um rendimento mensal até 2.700 euros", adianta o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC), num comunicado enviado às redações.A decisão surge depois de a administração da CGD, liderada por Paulo Macedo, ter reunido esta quarta-feira, "com carácter de urgência", com o sindicato dos trabalhadores do banco público para discutirem medidas para compensar a "histórica inflação" e a revisão da tabela salarial intercalar e excecional deste ano.O sindicato diz ainda que a administração da CGD se comprometeu a possibilitar também aos trabalhadores receber antecipadamente o subsídio de Natal do próximo ano.O STEC regista "positivamente" a decisão da administração, mas lamenta a sua "morosidade, quando outros bancos e até mesmo empresas de bem menor dimensão já o tinham feito".Lamenta, no entanto, que a administração da CGD "não esteja disponível" para negociar a revisão intercalar da tabela salarial deste ano. Segundo o sindicato, a administração da CGD alega que os aumentos salariais dos últimos quatro anos foram "iguais ou superiores à inflação, esquecendo-se ardilosamente de considerar a inflação" prevista para este ano."Os trabalhadores e reformados da CGD confrontam-se agora com uma brutal redução do seu poder de compra, muito superior a qualquer aumento salarial atribuído em anos anteriores", alerta.Depois de ter registado lucros de 486 milhões de euros no primeiro semestre (um crescimento de 65% face ao primeiro semestre de 2021), a CGD apresenta contas ao mercado esta quinta-feira dos primeiros nove meses do ano.