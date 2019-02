CGD: Comissão de inquérito toma posse hoje e será presidida por Luís Leite Ramos

De acordo com o social-democrata Duarte Pacheco, a composição da comissão foi hoje aprovada na conferência de líderes, sendo presidida pelo deputado do PSD Luís Leite Ramos.

A comissão integrará sete parlamentares do PSD, sete do PS, um do BE, um do PCP e outro do CDS-PP.

Pelo PSD, o coordenador será o deputado Duarte Pacheco, e os restantes elementos serão Duarte Marques, Conceição Ruão, Inês Domingos, Carlos Silva, Virgílio Macedo.

Ao contrário do PS, que indicou quatro vice-presidentes da bancada para integrar a comissão de inquérito, nenhum dos parlamentares do PSD que irão participar na comissão de inquérito integra a direção do grupo parlamentar.

Pelo PS, o coordenador da equipa será o deputado João Paulo Correia, que contará com mais três 'vices' da bancada socialista: Fernando Rocha Andrade, João Marques e Carlos Pereira.

São também elementos efetivos da comissão de inquérito, pelo lado do PS, a ex-ministra Constança Urbano de Sousa, Isabel Moreira e o ex-secretário de Estado Jorge Gomes. Como suplentes, o PS indicou os deputados Jamila Madeira, Marcos Perestrelo e Fernando Anastácio.

O CDS-PP, partido que propôs a comissão, terá como deputado efetivo João Almeida - porta-voz do partido e que participará pela terceira vez nos inquéritos parlamentares sobre o banco público - e como suplentes a 'vice' da bancada e do partido Cecília Meireles e Ana Rita Bessa.

Pela parte do Bloco de Esquerda, a dirigente Mariana Mortágua integrará esta comissão de inquérito como efetiva, tendo como suplentes Jorge Costa e Ernesto Ferraz.

Pelo PCP, Paulo Sá será o deputado efetivo e Duarte Alves e o líder parlamentar João Oliveira os suplentes.

Na semana passada, a Assembleia da República aprovou por maioria uma nova comissão de inquérito à gestão na Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2000 e 2015.

Na votação, PCP, Verdes e o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira abstiveram-se, tendo as restantes bancadas votado a favor (PS, PSD, CDS, BE e PAN) da comissão de inquérito à gestão do banco público.