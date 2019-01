Partidos chegam a proposta comum para nova comissão de inquérito à CGD

Lusa



Isto depois de as conclusões preliminares da auditoria da EY a 15 anos de gestão da CGD terem revelado que o banco emprestou dinheiro em montantes elevados, mesmo perante pareceres desfavoráveis ou na ausência de qualquer posição da Direção de Risco.

Depois de recebida a proposta, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, agendará formalmente a discussão sobre a comissão.

Na quarta-feira, a conferência de líderes disse já ter reservado o dia 14 de fevereiro para o debate sobre a possibilidade de se criar uma nova comissão parlamentar de inquérito.

Os partidos chegaram a uma proposta comum para que seja criada uma nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD). O documento, assinado pelo CDS, Bloco de Esquerda, PS e PSD, será entregue na Assembleia da República, esta quinta-feira, no início do plenário.A proposta assinada por todos os grupos parlamentares, à exceção do PCP, não sofreu alterações significativas face aquela que foi ontem entregue pelo CDS no Parlamento O objetivo continua a ser o de "apurar as práticas da gestão da Caixa Geral de Depósitos no domínio da concessão e gestão de crédito e de outras modalidades de financiamento desde o ano de 2000 pelo Banco em Portugal e respetivas sucursais no estrangeiro", lê-se no documento.A terceira comissão ao banco estatal irá ainda "apreciar a atuação dos órgãos societários da CGD, incluindo os de administração, de fiscalização e de auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros, tendo em conta as específicas atribuições e competências de cada um dos intervenientes".veriguar as contradições entre as declarações proferidas publicamente" e as "informações do relatório de auditoria da EY, nomeadamente sobre a concessão e renovação de créditos".valiar o impacto destas práticas de crédito nas necessidades da recapitalização" do banco estatal.