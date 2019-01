CGD volta a recusar enviar à AR auditoria à sua gestão alegando segredo de Justiça

Na resposta da Caixa Geral de Depósitos na posse dos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, a que a Lusa teve acesso e noticiado na terça-feira ao final da tarde pelo jornal 'online' Eco, é referida a legitimidade da Assembleia da República (AR) para pedir documentos que considere úteis ao seu mandato, mas o banco público insiste na recusa justificando com o segredo de justiça.

"No entanto, como é do conhecimento público, a pedido do Ministério Público (por ofício de 15 de junho de 2018) o documento em análise foi enviado aos autos do inquérito que aí corre, pelo que estamos impedidos de fornecer a V. Exas, sob pena de violação do segredo de Justiça", refere a carta assinada pelo presidente executivo do banco, Paulo Macedo, e pelo presidente do Conselho de Administração, Rui Vilar.