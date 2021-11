Colm Kelleher será o próximo chairman da UBS

A UBS anunciou que vai indicar o nome de Colm Kelleher para chairman da instituição, substituindo Axel Weber no caro. A eleição terá lugar em abril e o ex-presidente do Morgan Stanley, com 64 anos, irá trabalhar em conjunto com o CEO do banco, Ralph Hamers.





O nome de Kelleher foi anunciado este sábado pela UBS, numa nota oficial, depois de a Bloomberg ter revelado que o experiente banqueiro de Wall Street estaria na calha para a sucessão a Weber. A mesma nota dava conta de que Lukas Gaehwiler vai ser apontado como vice-chairman.



A UBS conduziu um longo processo de seleção externa para substituir Axel Weber no cargo. Além do nome de Kelleher, também Philipp Hildebrand, do Banco Nacional Suíço, e Jean Pierre Mustier, ex-CEO da Unicredit, terão sido avaliados.





"Poder ajudar a melhorar o future [da UBS] é um grande privilégio e espero poder contar nessa tarefa com a comissão executiva, o CEO Ralph Hamers e toda a equipa da UBS", afirmou o gestor irlandês de 64 anos numa declaração divulgada à imprensa.



Já Hamers afirmou que "Colm Kelleher traz experiência valiosa à administração" do banco. "Estou ansioso para trabalhar com ele para definir o futuro da UBS".





Recentemente, o CEO da UBS tinha pedido um maior enfoque na digitação da instituição.





Quanto a Colm Kelleher, passou os últimos 30 anos no Morgan Stanley, tendo entrado para o escritório de Londres em 1989 após estudar História na Universidade de Oxford. Depois, mudou-se para Nova Iorque onde subiu ao lugar de chief financial officer, antes de ser promovido ao cargo de presidente.





Deixou o banco norte-americano em Março de 2019, nessa altura já como número dois da instituição, mantendo apenas um papel de sénior adviser.