UBS atinge lucros de 2,3 mil milhões, o valor mais elevado num trimestre desde 2015

O banco de investimento suíço apresentou contas esta terça-feira, revelando que os lucros subiram no trimestre passado para 2,3 mil milhões de dólares, cerca de 1,98 mil milhões de euros à atual conversão. Trata-se de um montante que compara com os 2,1 mil milhões de dólares reportados no mesmo trimestre do ano passado, revelando uma subida de 9%.

Os lucros apresentados pela companhia ultrapassaram as estimativas dos analistas, que esperavam que o banco chegasse a lucros de 1,6 mil milhões de dólares.

Já comparando com o segundo trimestre do ano, quando o UBS registou lucros de cerca de 2 mil milhões de dólares, os lucros cresceram 14% entre julho e setembro. De acordo com a agência Reuters, é preciso recuar até 2015 para ver lucros tão elevados num trimestre.

A área de gestão de patrimónios do banco atingiu lucros de 1,5 mil milhões de dólares antes de impostos, revelando uma subida de 43%. Esta divisão gerou "fees" de novos clientes de de 19 mil milhões de dólares, elevando o acumulado dos nove meses de 2021 para 80 mil milhões de dólares.

Já as receitas conquistadas pelos serviços de consultoria a clientes em negócios de aquisições e colocações em bolsa cresceu 22% para 792 milhões de dólares, alavancadas pelo aumento das operações de fusões e aquisições.

"O nosso 'momentum' empresarial, com foco no crescimento, execução disciplinada e na entrega de um ecossistema completo aos clientes - tudo isto levou a mais um trimestre forte do ponto de vista financeiro em todas as nossas áreas de negócio e regiões", comentou Ralph hamers, CEO do grupo UBS.

Já relativamente ao quarto trimestre do ano, o banco deixa alguns avisos à navegação, explicando que a atividade de clientes poderá abrandar devido às tensões económicas, geopolíticas e sociais.

As ações do banco suíço estão a reagir em alta às contas trimestrais, valorizando mais de 1% para 16,53 francos suíços, o equivalente a 15,45 euros.