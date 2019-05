Margem financeira sobe ligeiramente A margem financeira dos principais bancos nacionais melhorou no primeiro trimestre, mas muito ligeiramente. O indicador subiu 1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros três meses do ano, o Novo Banco distinguiu-se enquanto entidade cuja margem mais cresceu. Já o Totta e a CGD registaram uma descida.

Comissões recuam no trimestre As comissões do setor recuaram nos primeiros três meses do ano devido, sobretudo, à descida do BPI e do Novo Banco neste período. Ambos registaram uma queda de 8%. Já o BCP observou um recuo de 1%. Em sentido contrário seguiram a CGD e o Santander Totta. Enquanto o banco público registou um aumento de 5%, o Totta aumentou em 2%.

Custos mantêm-se estáveis As descidas de uns bancos compensaram os aumentos de outros. Se o BPI, Santander Totta e BCP registaram um aumento dos custos no primeiro trimestre - subidas que variam entre 1,9% e 5,5% - a CGD registou uma descida de quase 9% e o Novo Banco, liderado por António Ramalho, registou uma queda de 1,3% no período em análise.

Imparidades aumentam As imparidades aumentaram perto de 8% nos primeiros três meses do ano. Um crescimento que se deve sobretudo ao Novo Banco. Nas restantes instituições financeiras, houve mesmo uma reversão de imparidades. Foi o caso do BPI e Santander Totta. Já a CGD tinha provisionado mais do que necessário, tendo esse valor sido agora "devolvido".

Menos resultados A CGD e o BCP registaram um aumento dos lucros na ordem dos 80% no primeiro trimestre. Isto enquanto os do Totta cresceram 5%. No entanto, isto não foi suficiente para compensar a descida registada pelo BPI - de 77% - e os prejuízos do Novo Banco, de 93 milhões. Olhando para o setor, os resultados acabaram por sofrer uma queda de cerca de 30% para 373 milhões de euros.

Crédito em queda O crédito bruto dos cinco principais bancos nacionais recuou 2% nos primeiros três meses do ano. O Novo Banco foi o que registou a maior descida - de 9% - neste período. Segue-se a CGD e o Totta, com variações negativas de 5% e 2%, respetivamente. Por outro lado, BCP e BPI conseguiram fugir a esta tendência, registando um aumento do crédito bruto no trimestre.