Compras online em Portugal perto do nível antes do 1.º caso de covid-19

As compras online dos portugueses continuam a aumentar e aproximam-se já dos níveis registados antes do primeiro caso confirmado de covid-19 em Portugal.

Na semana de 30 de março a 5 de abril, as compras online aumentaram 17 pontos base face à semana anterior e correspondem já a 87% dos níveis pré-surto do novo coronavírus. Também as compras físicas recuperaram seis pontos em relação à semana anterior, mas encontram-se ainda em metade do registado antes do primeiro caso confirmado no país.