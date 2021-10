Contas da Mutualista Montepio aprovadas por "maioria esmagadora"

Leia Também Mutualista Montepio com prejuízo de 89 milhões

"A assembleia de associados aprovou as contas por maioria inequívoca, depois de os associados terem sido amplamente informados sobre o desempenho muito positivo registado já em 2021, com crescimento do número de associados, da margem financeira, dos resultados e dos indicadores de eficiência", diz o presidente da mutualista no comunicado.





As contas da Associação Mutualista Montepio Geral para 2020 foram aprovadas por uma "maioria esmagadora" na assembleia-geral que se realizou esta quinta-feira à noite."Os resultados financeiros consolidados do Grupo Montepio Geral, no ano de 2020, foram aprovados por uma maioria esmagadora de 97,28% de votos a favor, durante a assembleia geral ordinária que se realizou, durante a última noite, no Auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa", refere a mutualista num comunicado divulgado esta sexta-feira.A Associação Mutualista Montepio Geral registou, entre janeiro e agosto de 2021, um resultado líquido positivo de 16 milhões de euros, um número que foi revelado por Virgílio Lima, presidente da mutualista, em entrevista ao Negócios.Além disso, refere a mesma entidade, houve "um crescimento da margem associativa para 89 milhões de euros (até setembro), depois da reposição de 147 milhões de vencimentos até 30 de setembro, e um aumento do número de associados para 602.822".De acordo com o responsável, "ninguém tem orgulho de resultados negativos [de 89 milhões de euros em 2020], mas enche-nos de orgulho o caminho de recuperação que o Grupo Montepio regista já nesta data e o desempenho de todos os nossos colaboradores nos anos de 2020 e 2021, num quadro de restruturação ao nível do grupo".