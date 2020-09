BCE volta a aliviar exigências de capital aos bancos  

O Banco Central Europeu avançou esta quinta-feira com mais uma medida que alivia as exigências de capital aos bancos europeus e que tem como objetivo contribuir para a recuperação da economia.





De acordo com um comunicado do banco central, as instituições financeiras supervisionadas pelo BCE podem excluir diversos ativos do cálculo do rácio de alavancagem, o que, na prática, reduz as suas necessidades de capital e facilita a concessão de mais empréstimos a empresas e famílias.



O objetivo passa por "aliviar a implementação da política monetária", diz o comunicado do BCE, assinalando que a decisão foi adotada pela unidade de supervisão bancária do banco central, após o Conselho do BCE (órgão onde estão os governadores) ter reconhecido as "circunstâncias excepcionais" que a justificam devido ao impacto da pandemia da covid-19.





Os depósitos, notas e moedas que os bancos têm no BCE deixam de contar para o rácio de alavancagem, indicador que mede a relação entre o capital e os ativos do balanço dos bancos. Esta decisão do BCE baixa o valor dos ativos, permitindo assim aos bancos atingir rácios mais elevados.





Tendo em conta valores de março, os bancos da Zona Euro apresentam um rácio de alavancagem conjunto de 5,36%, o que configura uma melhoria de 3 décimas tendo em conta os novos requisitos.





Os bancos da Zona Euro têm de atingir um rácio mínimo de 3% a 28 de junho de 2021, sendo que já são obrigados a revelar os atuais indicadores. O alívio do BCE estende-se até 27 de junho do próximo ano, sendo que até esse mês o banco central terá de anunciar uma decisão sobre se mantém este alívio no cálculo do rácio.





Devido à pandemia, o BCE já tinha adotado outras medidas para incentivar o financiamento da economia. As exigências na constituição das almofadas de capital foram relaxadas e o cálculo do crédito mal parado foi flexibilizado. O banco central tinha anunciado em março que iria permitir que os bancos não respondam a algumas das exigências mínimas de capital e operacionais, de maneira a que as instituições financeiras possam continuar a apoiar a economia penalizada pela pandemia.





Esta nova medida de apoio aos bancos "resulta da necessidade atual de um nível mais elevado de acomodação da política monetária" e da sua transmissão através da banca, explica o comunicado do Concelho do BCE.