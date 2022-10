Credit Suisse: Grupo de investidores institucionais entrará com 1,78 mil milhões no aumento de capital

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo de investidores institucionais liderado pelo Banco Nacional Saudita (na sigla inglesa SNB), que vai contribuir para um dos aumentos de capital do Credit Suisse, já assegurou que vai entrar na operação com um total de 1,76 mil milhões de fracos suíços (1,78 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), avançou o banco suíço esta segunda-feira.



A instituição financeira saudita será responsável por uma contribuição de 1,17 mil milhões de francos suíços (1,18 mil milhões de euros).

No total das duas operações de aumento de capital – que têm em vista a captação de 4 mil milhões de francos suíços (4,04 mil milhões de euros) – o banco que é detido em parte pelo fundo soberano da Arábia Saudita vai contribuir com um total de 1,4 mil milhões de francos suíços (1,41 mil milhões de euros) em troca de uma participação de 9,9% do capital.

Inicialmente, segundo o plano estratégico apresentado pela instituição suíça, o banco saudita, recentemente criado fruto de uma fusão, comprometeu-se a investir até 1,5 mil milhões de francos suíços (1,52 mil milhões de euros). No total, esta primeira operação vai contar com a participação de 20 bancos.

"Gostamos da participação de 9,9%. Na fase em que estamos não estamos interessados em passar de acionista estratégico para uma categoria diferente na nossa relação com o Credit Suisse", comentou Ammar Al Khudairy, presidente do conselho de administração do SNB em entrevista à BloombergTV.

No total, o Credit Suisse planeia emitir 1,35 mil milhões de novas ações, o que corresponde a mais de metade dos 2,65 mil milhões de ações ordinárias que estavam em circulação no final de setembro, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.

Além dos nomes já anunciados no plano estratégico, o Credit Suisse anunciou esta segunda-feira que o primeiro aumento de capital vau contar com nomes sonantes do mercado como o Goldman Sachs, o BNP Paribas e o Barclays.