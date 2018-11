Cristina Casalinho: Bancos estão todos a preparar-se para um Brexit sem acordo

Pedro Elias

"Os bancos estão todos a preparar-se para a solução de 'hard Brexit' [saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo], portanto o que vai acontecer é que se for um período de transição, em que a equivalência é o regime, já vai chegar tarde, porque já está toda a gente a preparar-se para se não for essa a solução", disse Cristina Casalinho à agência Lusa.

A responsável falava à margem de uma conferência sobre o tema "'Brexit': uma negociação complexa", organizada pela Câmara do Comércio e Indústria Luso-Espanhola e o Institute of Public Policy.

"Não há um quadro totalmente claro e, portanto, as pessoas preparam-se para o pior, para não ter riscos", afirmou a presidente do IGCP, explicando que hoje em dia "é tudo muito uniforme" e, por isso, uma das principais dificuldades é que se espera que tudo passe a ser "mais fragmentado".

"Mas há entidades que têm já soluções próximas daquilo que poderá a ser o futuro, mas não há certeza que essas soluções sejam validas ou não", referiu.

Durante a sessão, Cristina Casalinho sinalizou para a complexidade da negociação associada à saída do Reino Unido da União Europeia e explicou algumas preocupações do sector financeiro, tais como a garantia da continuidade contratual e dos serviços e como assegurar a capacidade de compensação de operações.

Entre os riscos de médio prazo, a responsável falou na arbitrariedade entre autoridades e na garantia de integridade e transparência dos mercados.

Exemplificando com o caso português, para uma entidade do Reino Unido poder operar em Portugal, após o 'Brexit', terá que pedir autorização à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa.

"O nível de fragmentação e de soluções avulsas será grande", disse Cristina Casalinho, referindo, no entanto, que a maior parte dos bancos britânicos já pediram estas autorizações.

Segundo a responsável, serão várias as alterações a preparar, nomeadamente ao nível da documentação (assinatura de novos contratos), contabilização, reporte e liquidação/compensação e estas envolverão "claramente um aumento de custos".

Os chefes de Estado e de Governo da UE a 27 reúnem-se num Conselho Europeu extraordinário, no próximo domingo, em Bruxelas, para aprovar o projecto de acordo alcançado na semana passada, subsistindo a incógnita em torno da aprovação do documento pelo parlamento britânico, já que são muitas as vozes contra os contornos do acordo, incluindo dentro do partido conservador de Theresa May.