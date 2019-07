A justificar este movimento, apontam os analistas, está o ceticismo dos investidores quanto ao plano de reestruturação apresentado pelo presidente executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing. O plano, que terá um custo de 7,4 mil milhões de euros, prevê que o banco abandone o negócio de venda e negociação de ações, que, no ano passado, rendeu à instituição 1,96 mil milhões de euros. A banca de investimento também será reduzida e o Deutsche Bank passará a focar-se nos clientes empresariais alemães, fusões e aquisições, banca privada e gestão de ativos. Já a força de trabalho será reduzida em 18 mil postos de trabalho até 2022.O objetivo passa por chegar a 2020 com lucros, ou, pelo menos, a atingir o "break even". Mas o próprio diretor financeiro do banco admitiu, na segunda-feira, que há "uma incerteza significativa nesta estimativa" , uma dúvida que está a criar nervosismo entre os investidores."O risco de execução parece mais elevado do que esperávamos inicialmente, tendo em conta os obstáculos à obtenção de capital", comenta Anke Reingen, analista da RBC Capital Markets, citado pela Bloomberg. O plano do Deutsche Bank "parece ter pouca margem para erro", acrescenta.Já o Citigroup considera ser "altamente improvável" a meta de um lucro antes de impostos na ordem dos 6 mil milhões de euros em 2022, considerando que o plano prevê a perda de receitas com a eliminação de várias áreas de negócio.