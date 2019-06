Deutsche Bank vai cortar até 20 mil empregos

O Deutsche Bank vai colocar em marcha mais um plano de reestruturação para tentar dar a volta a um negócio que tem gerado prejuízos nos últimos anos e colocado as ações do maior banco alemão em mínimos históricos.

De acordo com o The Wall Street Journal (WSJ), esta reestruturação pode implicar o corte de entre 15 e 20 mil empregos em todo o mundo, o que representa entre 16% e 22% da força de trabalho do Deutsche Bank (em março empregava 91.463 pessoas).

Citando fontes que estão na linha da frente das discussões sobre a reestruturação, o WSJ diz que o plano deverá ser executado durante cerca de um ano e afetar todas as geografias e negócios em que o Deutsche Bank está presente.

A banca de investimento será uma das mais afetadas, pois um dos objetivos principais do banco alemão passa por reduzir o peso desta atividade, que tem gerado as perdas mais avultadas para o banco.

Esta sexta-feira a Bloomberg avança que o Deutsche Bank pretende suprimir metade dos empregos na divisão de corretagem de ações, o que representará o despedimento de centenas de operadores de bolsa e analistas.

O Deutsche Bank não tem comentado as noticias mais recentes sobre este plano de reestruturação, mas não tem escondido que estão a ser analisadas medidas que implicam uma alteração profunda no banco.

A 16 de junho o Financial Times noticiou que o alemão vai avançar com uma reestruturação profunda da sua unidade de trading e nesse âmbito vai criar um "bad bank" com ativos no valor de várias dezenas de milhares de milhões de euros.

Segundo o jornal britânico, serão transferidos para este "bad bank" os ativos que o banco pretende vender e que estão avaliados nas suas contas num valor que pode chegar aos 50 mil milhões de euros. A dimensão desta unidade que vai concentrar os ativos não core está ainda em análise, mas segundo fontes do Financial Times será certamente acima dos 30 mil milhões de euros e deverá ficar entre 40 e 50 mil milhões de euros, o que representa cerca de 14% do balanço do banco.

O banco alemão tem dado indicações que os números de detalhes do plano de reestruturação serão revelados ao mercado quando o banco reportar os resultados do primeiro semestre.

As ações do Deutsche Bank estão hoje em alta (chegaram a ganhar 4,9% em Frankfurt) uma vez que a unidade norte-americana do banco alemão passou nos testes de stress da Reserva Federal.