Deutsche Bank lança plano de reestruturação de 7,4 mil milhões

O Deutsche Bank pretende diminuir a sua posição no negócio do mercado de capitais, pretendendo, ainda, diminuir a banca de investimento. O custo da reestruturação é de 7,4 mil milhões, e terá perdas no segundo trimestre de 2,8 mil milhões.





A banca de investimento será também reduzida, focando-se a atividade nos clientes empresariais alemães, fusões e aquisições, banca privada e gestão de ativos. O presidente executivo do banco, Christian Sewing, garantiu, em maio, que iria implementar um plano de reestruturação de grande dimensão, depois de ter falhado a fusão com o seu rival alemão Commerzbank. Isto numa altura em que a instituição alemã está a tentar recuperar o negócio, que tem dado prejuízos nos últimos anos. O plano foi agora apresentado ao conselho de administração, tendo sido aprovado este domingo.

(Notícia atualizada às 16:45 com mais informação) O Deutsche Bank revelou que vai reportar um prejuízo de 2,8 mil milhões de euros referente ao segundo trimestre do ano, um valor que já reflectirá a reestrutuação que está a ser implementada no banco. Excluindo os custos de reestruturação, que neste trimestre ascendem a três mil milhões de euros, a instituição revela que o banco registaria um lucro de 120 milhões de euros. O banco alemão afasta o cenário de aumento de capital, mas avisa desde já que não vai pagar dividendos pelos exercícios de 2019 e 2020. E diminui o objetivo de ter um rácio CET1 acima dos 13%, para uma meta de 12,5%, depois de ter já consultado os reguladores. O mínimo requerido é de 11,8%. O Deutsche Bank está a passar por um período conturbado, acumulando prejuízos e falhando uma fusão que era vista como uma promessa de recuperação. Em abril o Deutsche Bank esteve em negociações com o Commerzbank para uma fusão entre as duas instituições – um cenário que já esteve várias vezes em cima da mesa. Contudo, a operação acabou por não se concretizar com os dois bancos a concluírem que uma fusão não seria a opção com melhores consequências a nível financeiro.

Este domingo, o conselho de administração do Deutsche Bank aprovou um mega plano de reestruturação, que vai custar-lhe 7,4 mil milhões de euros, anunciou a instituição. Este valor é superior ao noticiado na semana passada, com a Reuters a avançar que o plano do banco alemão apontava para um custo de cerca de 5 mil milhões de euros.O plano prevê que o banco abandone o negócio de venda e negociação de ações que, segundo a Reuters, rendeu à instituição 1,96 mil milhões de euros em receitas em 2018. O Deutsche Bank apesar de sair deste negócio prevê manter uma pequena operação no mercado de capitais.