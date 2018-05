Deutsche Bank vai eliminar 7.000 postos de trabalho

reuters

O objectivo do Deutsche é passar de custos de cerca de 23 mil milhões de euros para os 22 mil milhões no espaço de um ano. Esta é a primeira medida clara para o conseguir, embora o antigo CEO, John Cryan, já tivesse previsto a necessidade de uma redução de 9.000 postos de trabalho até 2020.

O actual CEO, Christian Sewing, está a mudar o foco do banco e a apontar para os mercados europeus, abandonando a trajectória de competição com os gigantes das negociações de activos voláteis de Wall Street.

Para além da medida ao nível dos empregos, o Deutsche quer ainda reduzir a exposição à banca executiva e de investimento.

