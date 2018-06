S&P corta rating do Deutsche Bank para terceiro nível acima de "lixo"  

A Standard & Poor’s reduziu a notação financeira do Deutsche Bank de A- para BBB+, o que representa o terceiro nível acima do patamar de lixo e já bem distante do rating soberano na Alemanha (AAA).

Este corte, segundo a agência, reflecte a reestruturação mais profunda que o antecipado que o maior banco alemão pretende realizar, com o corte de vários milhares de postos de trabalho e a saída de várias unidades de negócio.

"A actualização da estratégia do Deutsche Bank implica uma reestruturação mais profunda do modelo de negócio face ao esperávamos anteriormente", refere a nota da S&P, acrescentando que as medidas "duras" que a gestão do banco alemão está a implementar vai colocar a rendibilidade do banco abaixo dos pares do sector durante um período largo.

Este corte no rating representa mais uma pedra no caminho do novo CEO, Christian Sewing, pois poderá implicar um aumento nos custos de financiamento do maior banco alemão. O gestor já reagiu, afirmando que a força financeira do Deutsche Bank "está fora de questão", mas reconhecendo que a nova estratégia tem que ser implementada de forma "rápida e rigorosa".

Os investidores também não parecem muito preocupados com o corte no rating, já que as acções do Deutsche Bank sobem 1,88% para 9,329 euros, numa sessão positiva para a banca europeia.

O actual CEO, Christian Sewing, está a mudar o foco do banco e a apontar para os mercados europeus, abandonando a trajectória de competição com os gigantes das negociações de activos voláteis de Wall Street. O banco pretende eliminar 7 mil empregos, passando a contar com uma força de trabalho "bem abaixo" dos 90.000.