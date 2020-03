BCP deve cancelar pagamento de dividendo

A decisão deverá ser aprovada esta semana no Conselho de Administração do banco.

O Conselho de Administração do Banco Comercial Português deverá aprovar esta semana o cancelamento do pagamento de dividendos, referentes ao exercício de 2019, com o objetivo de reforçar os rácios numa altura em que a pandemia do novo coronavírus obriga o setor a privilegiar a solidez do seu capital.



A notícia foi avançada pelo Eco, que diz que a aprovação deste cancelamento na administração do banco está praticamente garantida e que tem o apoio dos maiores acionistas. E Cita Miguel Maya, o CEO do banco, a afirmar que a sua prioridade, "em primeiro lugar, é o banco e o seu futuro". O Negócios contactou o BCP, mas ainda não obteve resposta oficial.