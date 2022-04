Dono do Archegos e antigo diretor financeiro detidos por agentes federais

Bill Hwang, dono do Archegos Capital Management, e Patrick Halligan, o antigo diretor financeiro da companhia, foram detidos em Nova Iorque, avança o jornal New York Times. Na base desta detenção está o colapso do "family office", no ano passado.

O NYT avança que as detenções foram feitas nas residências de cada um destes antigos responsáveis do Archegos, sendo expectável que sejam presentes a tribunal esta quarta-feira.

Os dois estão a ser acusados de conspiração e fraude após um esquema para manipular os preços de ações de empresas cotadas para aumentar os ganhos. De acordo com a informação apurada pelo NYT, este plano terá ajudado o portefólio da empresa a passar de 1,5 mil milhões para 35 mil milhões de dólares num único ano.



O colpaso do Archegos, no ano passado, teve um impacto de 10 mil milhões de dólares na banca global. Este caso motivou diversas investigações, tanto por parte de agentes federais como do regulador de mercados norte-americano, a SEC.