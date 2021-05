Soros aproveitou colapso da Archegos para comprar ações

Alguns dos títulos que tiveram de ser despejados no mercado por causa do colapso da Archegos foram adquiridos pelo fundo do multimilionário George Soros.

Soros aproveitou colapso da Archegos para comprar ações









