Ebury cria divisão para sul da Europa liderada por português

Duarte Líbano Monteiro vai ficar responsável por toda a operação da Ebury no sul da Europa. Segundo avançado pelo jornal espanhol Cinco Días, o português vai abarcar mais mercados, coordenando as operações estratégicas e comerciais de Espanha, Portugal, Itália e Grécia. Será diretor-geral do sul da Europa. Até agora Líbano Monteiro tinha as operações de Portugal, Itália e Grécia.



A Ebury é uma "fintech" especializada em pagamentos internacionais e câmbios, sendo detida em 50,1% pelo Santander.





A criação da divisão do sul da Europa na Ebury "permitirá potenciar as sinergias e a cooperação entre equipas, otimizar os recursos dos países que a integram e vem reforçar a estrutura da companhia para avançar com o seu crescimento na área do Mediterrâneo", diz a empresa citada pelo Cinco Días.

Citado pelo mesmo jornal, Líbano Monteiro diz que a união de forças e a estreita colaboração das cinco equipas da região dará "uma vantagem competitiva única e simboliza a constante evolução da nossa companhia para oferecer em cada momento o melhor serviço aos nossos clientes".



A Ebury tem 24 escritórios em 20 países, com mais de 1.100 trabalhadores. No último ano, o volume de transações executadas pela Ebury atingiu os 21.000 milhões de dólares. A empresa ainda está no vermelho, tendo em 2020 registado prejuízos de 34 milhões.