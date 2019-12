Desde que foi nacionalizado, há quase dez anos, o BPN já custou quase 5.000 milhões ao Estado português. As contas constam do parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2018.

Com este aumento em 2018, o custo total com o banco (ou seja, desde 2011) alcança agora os 4.924 milhões de euros, adianta o Tribunal de Contas.



E o custo do BPN não ficará pelo valor agora revelado. A Parvalorem, a Parups e a Parparticipadas, as três sociedades estatais que ficaram com os ativos tóxicos do banco, " apresentavam, no final de 2018, capitais próprios negativos que totalizavam 1.028 milhões de euros, encargos que poderão vir a ser suportados pelo Estado no futuro".



O Tribunal de Contas soma os encargos já suportados e aqueles que poderá sentir e chega aos 5.952 milhões de euros, "a que irão acrescer os resultados negativos de exercícios seguintes".



Há ainda garantias estatais a estas empresas, que eram, por exemplo, as donas da coleção Miró, que foi integrada na esfera do Estado, e de vários bancos do universo BPN. "As garantias prestadas pelo Estado às sociedades veículo do ex-BPN totalizavam 1.377 milhões (diminuíram 898 milhões por efeito dos reembolsos de empréstimos da CGD garantidos pelo Estado)", remata a entidade.

