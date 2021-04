EuroBic: “Paguei tostão a tostão o preço que a concorrência me exigiu”

Sobre o futuro, António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, admite estar de olho no mercado. Não fala do EuroBic, mas diz querer crescer. E deixa recados aos restantes bancos.

EuroBic: “Paguei tostão a tostão o preço que a concorrência me exigiu”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.