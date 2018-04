Ex-chefe de segurança do Barclays convidado a sair após auditoria às suas despesas

O antigo chefe de segurança de informação do Barclays, Troels Oerting, abandonou o banco depois de ter sido detectado que punha despesas pessoais na conta do banco.

Troels Oerting, o antigo chefe de segurança informação do Barclays, foi convidado a sair do banco depois de ter sido acusado de pôr despesas pessoais nas contas da empresa, segundo fontes próximas, citadas na Bloomberg.





O CEO do Barclays descobriu a prática por mero acaso, revelam fontes citadas na Bloomberg. Algumas das despesas pessoais de Troels Oerting incluíam refeições com familiares que seriam posteriormente registadas como eventos de trabalho, acrescentam ainda as mesmas fontes.





O antigo chefe de segurança de informação do Barclays entrou na instituição em Fevereiro de 2015 para ajudar o banco a reforçar as defesas digitais.