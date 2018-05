CEO do Barclays multado em 870 mil dólares depois de denúncia anónima por carta

Bloomberg

O CEO do Barclays, Jes Staley (na foto), foi multado pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) e pela Autoridade de Regulação Prudencial (PRA). As autoridades reguladoras anunciaram esta sexta-feira, 11 de Maio, uma multa no valor de 870 mil dólares (731 mil euros) ao presidente executivo do banco pela sua conduta e por violação de regras ao tentar descobrir a origem de uma denúncia anónima enviada por carta ao banco, em 2016.



"Não agiu com a devida competência, cuidado e diligência em resposta à carta anónima recebida pelo Barclays em Junho de 2016", afirmam as autoridades financeiras, citadas pelo Business Insider.



A carta anónima foi dirigida ao conselho de administração do Barclays, levantando preocupações em relação à contratação de um executivo sénior não identificado, e questões sobre o passado do CEO. Jes Staley violou as regras destinadas a proteger o anonimato dos denunciantes ao tentar descobrir o autor da carta.



"A protecção dos denunciantes é uma parte essencial para manter o sistema financeiro seguro. O comportamento de Staley está abaixo do padrão que exigimos, resultando na censura pública e na multa de hoje", disse Sam Woods, CEO da Autoridade de Regulação Prudencial, citado pelo Business Insider.



A multa foi já anunciada em Abril mas apenas agora se conhece o valor. As autoridades acrescentam que a multa ao CEO do Barclays representa 10% do seu rendimento anual. Jes Staley é o primeiro director executivo de um grande banco a receber uma multa deste género.