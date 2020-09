Faria de Oliveira: Extensão das moratórias “faz todo o sentido”. Malparado vai aumentar

O Governo decidiu, na semana passada, prolongar as moratórias no crédito, de março até setembro do próximo ano. Um passo que Fernando Faria de Oliveira, presidente da associação que representa os bancos, aplaude. Isto num momento em que é esperado um aumento dos níveis de incumprimento devido ao impacto da pandemia nas empresas e nas famílias portuguesas.

