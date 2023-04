Fidelidade assina parceria com a DXC Technology para a gestão de dados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seguradora Fidelidade realizou uma parceria com a DXC Technology para implementação de um sistema de dados que regista a interação com os clientes, informou a empresa em comunicado.





"A iniciativa Customer Data Hub permite à Fidelidade registar todas as interações com os clientes. Sejam elas, um pedido de informação numa loja, uma chamada ao 'call center', um contato com o mediador, um mail, uma simulação de seguro na Apps ou uma simples navegação na web", explica a seguradora.





Além de permitir à Fidelidade personalizar o serviço, este projeto também facilita o acesso do cliente aos canais da seguradora.





"Quando realiza uma consulta, o tempo de carregamento da página web, passou de até quatro para menos de um segundo", acrescenta a nota de imprensa.





Além disso, "a nova realidade assegura a alta disponibilidade, pois não está dependente de sistemas ‘legacy’ que tradicionalmente implicam períodos de indisponibilidade".





A Fidelidade opera nos ramos vida e não vida e conta com 2,3 milhões de clientes.