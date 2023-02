Greenvolt, Vieira de Almeida e Fundo Imofid apostam na energia renovável

A empresa Greenvolt Next Portugal anunciou esta sexta-feira que vai ser responsável pela instalação de uma Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) nas instalações da Vieira de Almeida (V&A).No edifício sede do escritório de advogados localizado em Lisboa vão ser instalado "um total de 192 painéis solares fotovoltaicos", afirma a Greenvolt em comunicado, esclarecendo também que a UPAC terá uma "capacidade instalada de 105 quilowatt pico (KWp), sendo capaz de gerar quase 150 megawatt hora (MWh) por ano.A sociedade de advogados Vieira de Almeida passa assim a ter energia renovável capaz de "suprir parte significativa" do consumo anual, adianta.O Fundo de Investimento Imobiliário Aberto Imofid, gerido pela Fidelidade Sociedade Gestora, proprietário do edifício, vai comparticipar no investimento.