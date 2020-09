Fidelidade compra um milhão em obrigações do BCP

De acordo com a informação remetida ao mercado, os administradores do BCP Jorge Magalhães Correia e Lingjiang Xu são também administradores da seguradora.Em causa estão três operações de aquisição, realizadas na quinta-feira, sendo que na primeira a Fidelidade comprou 400 mil euros em obrigações, na segunda 200 mil euros e na última outros 400 mil euros, perfazendo um milhão de euros.Em 14 de agosto, a seguradora já tinha adquirido 1,4 milhões de euros em obrigações perpétuas do BCP.Na sessão de hoje da bolsa, as ações do BCP cederam 2,52% para 0,08 euros.