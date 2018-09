Fidelidade reforça investimento na dívida do BCP em 56%

A Fidelidade reforçou a exposição à dívida emitida pelo Banco Comercial Português, de acordo com um comunicado emitido pelo banco português na CMVM.

A companhia de seguros que é detida a 100% pelos chineses da Fosun (maiores accionistas do BCP) passou a deter obrigações do BCP no valor de 4,14 milhões de euros, o que se situa 56% acima do montante anterior (2,64 milhões de euros).





Este reforço foi efectuado depois da Fidelidade ter comprado 1 milhão de obrigações a 27 de Agosto e mais 500 mil a 29 de Agosto.





A Fidelidade teve que divulgar este reforço na dívida do BCP uma vez que o presidente da companhia de seguros, Magalhães Correia (na foto), é também administrador do BCP. O gestor foi nomeado pela Fosun, que controla 27% do BCP.