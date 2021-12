S. Pintos abre primeiro Meu Hotel com 50 quartos em Gandra

Esta quarta-feira, 8 de dezembro, abriu em Paredes o Meu Hotel Porto Gandra, denominação que incorpora o nome da freguesia em que se situa e que sinaliza o facto de estar próximo da cidade Invicta.

Esta nova unidade hoteleira, que tem 50 quartos e resulta de um investimento de cerca de dois milhões de euros, é o primeiro da marca Meu Hotel lançado pelo grupo S. Pintos - Engenharia e Construção, uma sociedade constituída pelos irmãos Fernando, Rui, Vasco e Berto Pinto, que detém diversas empresas do setor da construção e imobiliário.

Localizado junto ao polo universitário GESPU, o Meu Hotel Porto Gandra, que gerou a criação de uma dezena de postos de trabalho, abriu as portas em regime de "soft opening" e pretende manter esta modalidade até ao final do ano.

"Esta abertura em regime de ‘soft opening’ dá-nos a oportunidade para aperfeiçoar os serviços e o funcionamento das instalações, através do ‘feedback’ dos clientes e visitantes do hotel, de modo a criarmos um maior conforto para os hóspedes", explica Vasco Pinto, CEO da S. Pintos e administrador do hotel, em comunicado.

Estimando em 500 mil euros o valor da faturação do hotel no próximo ano, o empresário considera que "o investimento em hotelaria diversifica as áreas de negócio do grupo".

De resto, "apesar da atual oscilação do mercado turístico devido à pandemia, Paredes necessitava de mais oferta hoteleira, com a proximidade à cidade do Porto e as boas acessibilidades", defendendo que "o Meu Hotel Porto Gandra é mais uma unidade com capacidade de resposta no alojamento de qualidade".

O Meu Hotel Porto Gandra, que tem como tarifa base para uma noite com pequeno-almoço 47 euros, está equipado, entre outras valências, com sala de reuniões e eventos, bar e restaurante, um espaço "fitness" e parque de estacionamento, onde irá ainda disponibilizar três lugares de carregamento para veículos elétricos.

O conceito do hotel "foi inspirado no significado do nome Gandra - ‘Vara de Urze branca’. A urze é uma planta que se caracteriza por uma imagem de simplicidade, isto permitiu-nos usar tonalidades e texturas da natureza. O uso da madeira em estado natural, mas que ao mesmo tempo reflete um toque moderno de sofisticação contemporânea, através das cores e formas", explica Vasco Pinto, adiantando que "os pisos estão divididos em cores alusivas à natureza".