Generali: compra da Liberty "consolida a posição" da Tranquilidade como número dois

A compra da Liberty Seguros pela Generali "consolida a posição da Tranquilidade em Portugal como número 2 [atrás da Fidelidade]", escreve em comunicado o grupo italiano - que detém a seguradora.A operação "permite reforçar os resultados do negócio Não Vida e a posição de liderança na Europa", e "alcançar a quarta posição em Espanha no mercado Não Vida". "Além disso, o Grupo Generali entra agora também no mercado da Irlanda, com uma quota de mercado do top 10"."A transação irá reforçar as linhas de negócio automóvel, casa e acidentes de trabalho" em Portugal e "irá reforçar a rede de agentes". A operação, lê-se no documento, "está totalmente alinhada com a aquisição de 2020 das Seguradoras Unidas e da AdvanceCare, o que elevou o grupo à posição de segundo maior player no mercado Não Vida em Portugal"."Os três países têm uma reduzida penetração de seguros comparativamente com mercados europeus similares, oferecendo assim importantes oportunidades de crescimento", pode ler-se no documento.A Generali diz ainda que espera "a geração de importantes sinergias, nomeadamente através da aquisição de capacidades de distribuição digital, relevantes para a iniciativa estratégica do grupo focada na distribuição digital multipaíses, bem como a otimização de custos de TI e a venda cruzada de produtos Generali".O valor total da transação é de 2,3 mil milhões de euros, "podendo estar sujeito a ajustamentos", confirma a empresa, que calcula um impacto estimado no rácio de solvência regulatório do grupo de aproximadamente 9,7 pontos percentuais.Por seu lado, o grupo norte-americano realça que a Liberty Seguros "é a maior operação da Liberty Mutual fora dos EUA, com prémios de 1,2 mil milhões de euros em 2022, cerca de 1.700 colaboradores e sucursais em todo o mercado da Europa Ocidental", tendo "um negócio direto líder em Espanha, 5.600 intermediários em todos os países e mais de 20 parceiros".Notícia atualizada às 19h15 para acrescentar a posição da Liberty Mutual.