Espanhola Miura Partners vai às compras em Portugal com aquisição da Sabseg Seguros

A capital de risco Miura Partners comprou a portuguesa Sabseg Seguros, anunciaram esta quarta-feira as empresas em comunicado.



Miguel Machado, até agora presidente-executivo da corretora lusa - que está presente em 35 localidades do país e emprega 285 trabalhadores -, irá manter-se à frente do projeto em Portugal e nos países lusófonos, adianta a mesma nota.

Banasegur, Bryan y Brokers Consultores e a Sabseg Seguros

Com esta aquisição, a unidade de consolidação de corretagem de seguros da Miura Partners, até agora denominada de Brokers & Partners, passará a chamar-se Sabseg Group, atuando como a "holding" que agrupa as corretoras até agora compradas - Ores & Bryan,

"A Sabseg está muito mais forte e iniciamos um novo capítulo na nossa história de sucesso. Vemos nos nossos novos parceiros um alinhamento perfeito com a visão e a ambição de crescimento que nos tem impulsionado desde a fundação", afirma Miguel Machado.



E o ciclo de aquisições não fica por aqui, revela o Sabseg Group, que diz prever fechar nos próximos meses "acordos para integrar mais cinco corretoras". "As próximas aquisições fazem parte da visão a longo prazo de converter a empresa na corretora líder independente do sul da Europa", conclui.



Recorde-se que a Sabseg Seguros esteve recentemente envolvida na polémica que envolveu a academia BSports - que está no centro de uma investigação por alegado tráfico de seres humanos. Isto porque o símbolo da corretora está presente nas camisolas da academia. Uma acusação da qual a Sabseg Seguros se demarcou.



"A Sabseg desconhece e é completamente alheia às práticas desenvolvidas pela BSports", afirmou num comunicado divulgado a 19 de junho.