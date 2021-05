Governo à espera do BdP e do FdR para decidir injeção no Novo Banco

Leia Também Fundo de Resolução não exigiu "evidência" das necessidades de capital ao Novo Banco

Leia Também Novo Banco falha no reporte de informação sobre acordo de capitalização com FdR, diz TdC

Leia Também BdP e FdR defendem que auditoria do TdC permite injeção no Novo Banco

Depois de receber a auditoria do Tribunal de Contas, o Governo diz que vai aguardar pela conclusão da análise do Banco de Portugal e do Fundo de Resolução para tomar uma decisão sobre a próxima injeção de capital no Novo Banco."Agora que é conhecido o relatório da auditoria do Tribunal de Contas, o Governo aguardará a análise e avaliação completas pelo Banco de Portugal e pelo Fundo de Resolução no contexto da verificação dos pressupostos inerentes ao cumprimento dos compromissos contratuais existentes", de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças enviado esta segunda-feira, 3 de maio, após ter sido conhecida a auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco.Tanto o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução afirmaram que a auditoria vem validar a próxima injeção de capital no banco liderado por António Ramalho.Segundo o ministério, o "Tribunal de Contas reconhece que o financiamento assegurado pelo Fundo de Resolução tem contribuído para a estabilidade financeira, sobretudo por ter evitado a liquidação do Novo Banco e reduzido o risco sistémico".O Executivo nota ainda que "o mecanismo de capitalização contingente, enquanto condição essencial à venda, salvaguardou o interesse público, preservou a estabilidade financeira, protegeu os depositantes e minimizou os impactos nas contas públicas"."O apoio financeiro prestado ao Fundo de Resolução é um empréstimo que será reembolsado pelo setor bancário", pode ler-se no comunicado. Sobre a auditoria, o Governo garante ainda ter prestado "informação completa, verdadeira e consistente com a informação disponível junto das entidades competentes, e a comunicação pública sobre o processo de venda foi transparente e adequada"."O relatório do Tribunal de Contas contém diversos pontos que merecem a devida e necessária reflexão. O Governo avaliará com a maior atenção as recomendações do Tribunal de Contas que procuram reforçar o princípio da segregação de funções", diz.