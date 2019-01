Governo alemão está a estudar fusão entre Deutsche Bank e Commerzbank

O Ministério das Finanças da Alemanha pediu ao regulador da banca, o BaFin, para partilhar os resultados da sua análise sobre uma possível fusão entre o Deutsche Bank e o Commerzbank. O pedido revela que o governo está a avaliar a possibilidade de uma consolidação no setor, numa altura em que os dois bancos estão a ser pressionados por problemas financeiros e queda das ações.

De acordo com o Financial Times, citando fontes próximas do processo, Olaf Scholz, ministro das Finanças e vice-chanceler da Alemanha, estará "definitivamente a considerar" como opção uma fusão entre os dois bancos alemães.

Entre maio e dezembro de 2018, os responsáveis tiveram 23 reuniões com o "chairman", presidente executivo e outros gestores de topo do Deutsche Bank, diz ainda o jornal. Nestes encontros, discutiram "opções estratégicas", entre outras questões, como revelou o ministério ao parlamento, salientando, contudo, que têm de ser os bancos a tomar esta decisão.

Ainda assim, apesar de Scholz estar a estudar esta possibilidade, fontes dizem ao Financial Times que não há "uma pressão direta de Berlim" e que "o governo não pode tomar estas decisões". Contactados pela publicação, o ministério, regulador, Bundesbank, Banco Central Europeu, Deutsche Bank e o Commerzbank não quiseram comentar.



Com um total de dois triliões de dólares em ativos, uma fusão entre o Deutsche Bank e o Commerzbank criaria o terceiro maior banco europeu, atrás do HSBC e do BNP Paribas. Esta opção foi ganhando ainda mais força depois de as ações do Deutsche Bank terem recuado perto de 50% no ano passado.

Os rumores de uma fusão começaram em junho do ano passado, quando a Bloomberg avançou que esta possibilidade estaria a ser discutida. Além do Commerzbank, foi ainda considerada uma fusão com o UBS.