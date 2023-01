Governo, bancos e sindicatos chegam a acordo. Bancários reformados vão receber meia pensão

Os bancários reformados vão mesmo receber a meia pensão para mitigar os efeitos da inflação. A informação foi avançada num comunicado conjunto de três sindicatos do setor: o Mais, o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) e o Sindicato dos trabalhadores do Sector Financeiro de Portugal (SBN).Confirma-se assim que foi encontrada uma solução após semanas de negociação entre os bancos, as estruturas sindicais e o Governo. O "Memorando para o Estabelecimento de um Complemento Excecional a Pensionistas do Setor Bancário" deverá ser assinado "nos próximos dias".Os detalhes do acordo não foram formalmente revelados, mas contactado pelo Negócios, o presidente do Mais Sindicato acredita que a solução deverá apontar para que os bancos, através dos fundos de pensões, adiantem o pagamento aos respetivos pensionistas, sendo mais tarde ressarcidos pelo Estado.O envelope financeiro, diz António Fonseca, não deverá ser superior a 35 milhões de eurosA decisão deverá ser vertida num decreto-lei que o governo enviará depois para a Assembleia da República, onde deverá ter aprovação garantida, dada a maioria absoluta mas também a receção positiva que todos os grupos parlamentares tiveram às pretensões dos sindicatos."Conseguimos convencê-los que era justo", diz António Fonseca, que sublinha o papel do ministro das Finanças no processo: "Deu um contributo porque entendeu a nossa posição", explica.O presidente do Mais Sindicato diz esperar que os pensionistas da banca recebam o apoio "o mais rapidamente possível" e avança que uma vez assinado o memorando, as estruturas sindicais "vão pedir aos bancos que o façam o mais rapidamente possível, no primeiro semestre 2023".Mas a exigência é maior para os principais bancos: nesses casos, espera que as transferências ocorram "no máximo dos máximos no mês que vem", diz António Fonseca.Em setembro de 2022 o Governo anunciou o pagamento de meia pensão aos pensionistas. No entanto, a medida incluída no pacote de mitigação dos efeitos da inflação apenas é válida para os reformados da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, deixando de fora quem descontou para fundos de pensões privados - é o caso de mais de 20 mil ex-bancários.